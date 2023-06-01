NY株式17日（NY時間12:05）（日本時間01:05） ダウ平均52206.63（+206.96+0.40%） ナスダック26391.61（+15.27+0.06%） CME日経平均先物70790（大証終比：+740+1.05%） 欧州株式17日GMT16:05 英FT100 10508.61（+14.40+0.14%） 独DAX 24934.67（+24.26+0.10%） 仏CAC40 8430.79（-16.48-0.20%） 米国債利回り 2年債 4.071（+0.019） 10年債 4.434（-0.006） 30年債 4.