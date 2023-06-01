◇ナ・リーグカブス2―5ロッキーズ（2026年6月16日シカゴ）カブスの鈴木は右膝の負傷から復帰2戦目で2安打をマークした。初回にライナー性の打球を左前へはじき返すと、7回には今季8本目の二塁打を右翼線に放った。ただ、いずれも得点にはつながらず、2―5で敗戦。先発右腕カブレラが右手のけいれんで5回途中で緊急降板のアクシデントもあり、クレイグ・カウンセル監督は「好機をつくっても点が取れない」と嘆いた。