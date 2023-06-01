◇ナ・リーグメッツ3―5レッズ（2026年6月16日シンシナティ）腰椎炎症が癒え、4月26日以来のメジャーのマウンドに上がったメッツの千賀は、4回2安打4失点で5敗目を喫した。初回先頭から2者連続で四球を与えると、続くスチュワートに左翼席に運ばれた。2死後にもスティアに一発を浴び「久しぶりの登板で、やらなければいけないことをうまくまとめられなかった」と悔しがった。2〜4回は無安打投球と持ち直し「もう少しス