◇インターリーグドジャース1―0レイズ（2026年6月16日ロサンゼルス）絶対に負けられない戦いがLAにもあるんです！ドジャースの大谷翔平投手（31）は16日（日本時間17日）、レイズ戦の6回に3試合ぶりとなる決勝の15号ソロを放った。ドジャースタジアム最短タイとなる1時間52分の息詰まる投手戦を1―0勝利に導き、貯金を「20」とした。大谷の一発による1―0勝利は、日米通じて初めて。17日（同18日午前4時10分開始）は投手