ドジャースの公式SNSでは米国でのW杯開催に合わせて、選手のリフティング動画を公開している。トップはキューバ出身の外野手パヘスの83回、2位は中継ぎ左腕ドライヤーの42回。日本選手では山本が8位タイの5回、佐々木が13位タイの3回だった。