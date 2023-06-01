◇インターリーグドジャース1―0レイズ（2026年6月16日ロサンゼルス）ロックバンド「ONEOKROCK」のボーカル、Takaが始球式を務めた。ドジャース・山本と親交があることから背番号「18」に「TAKA」と書かれたユニホーム姿で登場。エース右腕からは「プレッシャーだけかけられた。細かいことは教えられなかったんですけど、“失敗したら大変だよ”みたいな」と圧をかけられたという。初の大役に緊張した面持ちだった