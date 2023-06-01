[6.18 北中米W杯グループリーグ第1節](ヒューストン)※02:00開始<出場メンバー>[ポルトガル]先発GK 1 ディオゴ・コスタDF 4 トマス アラウージョDF 13 レナト・ベイガDF 20 ジョアン・カンセロDF 25 ヌーノ・メンデスMF 8 ブルーノ・フェルナンデスMF 10 ベルナルド・シウバMF 15 ジョアン・ネベスMF 18 ペドロ・ネトMF 23 ビティーニャFW 7 クリスティアーノ・ロナウド控えGK 12 ジョゼ・サGK 22 ルイ・シウバDF 2 ネウソン