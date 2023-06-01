【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、１日のオフを挟んでベースキャンプ地で全体練習を再開した。＊＊＊報道陣に冒頭１５分間が公開され、オランダ戦で先発したエースのＦＷ上田綺世も別メニューでの調整に。練習開始前に行われた地元の子供たちとの交流会には参加したものの、全体練習開始とともに