昨年１２月２７、２８日に行われたアミューズ所属の俳優によるファン感謝祭「２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＵＬＴＲＡＨＡＮＤＳＯＭＥＬＩＶＥ２０２５“ＺＥＲＯ”」（神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール）のブルーレイと、ライブ写真で構成されたアフターパンフレットが９月中旬に発売されることが１８日までに発表された。「ハンサムライブ」は２００５年にスタート。出演するメンバーやコンセプトは毎回変わ