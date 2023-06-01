上田綺世は別メニュー調整日本代表は現地時間6月17日、北中米ワールドカップ（W杯）のベースキャンプ地アメリカ・ナッシュビルで練習を実施。オフ明けのこの日、MF久保建英はピッチに現れなかった。14日のグループステージ初戦オランダ戦（2-2）で左膝を負傷。早期復帰に向けて治療中だが、20日のグループステージ第2戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）は欠場が濃厚となった。久保はオランダ戦で後半30分に相手との接触で