オランダとの北中米ワールドカップ初戦を２−２で終えた日本代表は現地６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。冒頭の約15分間が公開された。オランダ戦で左膝を痛めた久保建英は練習を欠席。日本サッカー協会によれば、ナッシュビルに戻ってからMRI検査を受けて、負傷が確認された。トレーナーとともにホテルにおり、離脱はせず、早期復帰を目指してリハビリに励むという。診断結果や全治期間は非