◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）【記者フリートーク】阪神の大竹はミスをした仲間に、普段と変わらぬ言葉をかける。敗戦投手になった3日の西武戦もそうだった。“ダブルエラー”で失意にくれる小幡を、ベンチ前で最初に出迎えた。「次に守ったときに、いいプレーをしてくれたらそれでいいじゃないですか」24年に前川の落球で白星が消えたときも、何事もなかったように接した。迎えたその年の9月。10勝目