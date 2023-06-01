◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）阪神の工藤は大竹の後を受け、2番手で7回のマウンドへ。先頭の佐藤を中飛に抑えると、辰己、マッカスカーを連続三振。3者連続3球三振を達成した前日16日の西武戦の勢いそのままでゼロに抑え込んだ。「ゼロで帰ってくるのが一番です。ゾーンで勝負ができているし、腕も振れている」。存在感は日増しに大きくなっている。