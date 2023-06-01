◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）阪神・森下が2試合ぶりのマルチ安打で、チームトップとなる交流戦打率・318で終えた。6回に中前打を放ち、7回2死二塁のチャンスでは、左中間へ適時二塁打。「1本出たのは大きい？いやあ、大きいですけど、最後の1打席打てなかったんで、締まりが悪いって感じです」と8回、2死一塁での三ゴロを反省した。交流戦はラスト5試合中4試合で2安打以上をマーク。上り調子で19日から