◇交流試合阪神2軍7―6独立リーグ連合（2026年6月17日SGL尼崎）再出発を誓った。阪神ドラフト1位・立石が出場選手登録を抹消され、2軍に合流。再調整の機会に打撃を見直し、再現性向上を目指す。「まずはしっかり自分でスイングできる、試合で再現できるようにやっていきたい」1軍では16日の西武戦でプロ初の4打席連続三振を喫するなど、直近16打席連続無安打だった。この日は、独立リーグ連合との交流試合（SGL）でベ