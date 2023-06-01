◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）阪神・大竹が楽天打線を手玉に取った。「早打ちを映像で確認していた」と、3回は村林、石原を初球の変化球で簡単にアウトを重ねる。走者を背負った回も、相手心理を巧みに読み取った。4回1死一塁は辰己を外角直球、5回1死一、三塁は村林を内角の変化球で内野ゴロ。いずれも第1ストライクを打たせて、併殺で切り抜けた。6回3安打無失点、わずか60球でお役御免。5月2日巨人戦