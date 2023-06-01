◇交流試合阪神2軍7―6独立リーグ連合（2026年6月17日SGL尼崎）阪神・豊田が「右手首骨折」から17日の独立リーグ連合との交流試合（SGL）で実戦復帰を果たした。「3番・指名打者」で先発出場。2打数無安打も、順調な回復ぶりを披露した。「（実戦が今季）初めてだったので、ちょっと緊張もありました。試合に出られて、打席に立てたってことがすごい大きかった」。初回一、三塁の第1打席では、背中付近に死球を受け、ヒ