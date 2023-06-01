◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）阪神は交流戦ラストゲームで小技もさえた。大山の犠飛で3点目を奪い、なおも1死一、三塁と好機が続いた6回。高寺がきっちり初球でセーフティースクイズを決め、4点目をもぎ取った。さらに3点差に迫られた8回1死二、三塁から熊谷もスクイズ。投手の失策も招き、勝負を決める追加点を奪った。高寺はスクイズについて「もう、気持ちのみです」と必死さを強調。得点力不足に終