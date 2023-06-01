◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）厳しい交流戦の中でも、阪神・中野がしっかり打撃の状態を上げた。6回の先頭打者として藤原から中前打。2点の追加を呼び込むと、7回2死二塁では宋家豪のチェンジアップを右前適時打。マルチ安打で勝利に貢献した。「なかなか打線が、ってところで、最後の最後こういう形で締めくくれた。いい形で金曜日からの試合に入って行ける。チームとしてもいい勝ち方だった」数字も