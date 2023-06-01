◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）▼満員御礼予備日でこれだけのファンが球場に駆けつけてくれた。いいプレーがたくさん出た。大山にも久しぶりのホームラン。いつ以来かな。▼大竹は6回60球で降板きちっと計算して、6回で十分というところの交代ですね。▼交流戦は6勝12敗タイガースに限らずセ・リーグがこれだけ苦しい思いをした原因はある。ただこの結果は、私の責任でもなんでもいいけど。（リ