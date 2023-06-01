◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）阪神・近本がファーム本拠地のSGL尼崎で、屋外ダッシュなどで体を動かした。全体練習開始前に姿を見せると、サブグラウンドに移動。患部のギプスは外れており、屋外で20メートル前後のショートダッシュを約10本繰り返した。トレーナーと言葉を交わしながら、時折柔らかい表情を浮かべる場面もあった。4月26日の広島戦で死球を受け、左手首を骨折。5月1日からリハビリをスタ