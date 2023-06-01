◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）阪神・ドリスの今季25試合目の登板は、8回2死三塁でのリリーフ。走者を背負っての火消し役で、平良に投手強襲の適時内野安打を許し「いつも通りしっかりアウトを取ることだけ考えた。ゴロを打たせたい場面だったけど、ヒットは仕方ない」と振り返った。試合前練習では別メニューでの調整を行ったため、コンディション的な問題も心配されていたが「メンタルも含めて問題はな