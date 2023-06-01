◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）阪神・佐藤輝のバットから放たれた超速の弾道が、右中間を切り裂いた。4回1死。楽天先発・前田健の外角スプリットを捉えた。打球速度182キロという驚異の数字を残し、悠々と二塁へ。これが、両リーグ最速到達となる20二塁打となった。「（打球速度が出ていた）そうですね。良かったと思います」この日は、メジャー級の打球を連発した。2回先頭で迎えた打席では、外角直球