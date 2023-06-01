◆第１３３回プリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１７日、英国・アスコット競馬場・芝１９９０メートル、良）英国ロイヤルアスコット開催の２日目の注目レースが８頭立てで行われ、ウィリアム・ビュイック騎手が騎乗のオンブズマン（牡５歳、英・Ｊ＆Ｔゴスデン厩舎、父ナイトオブサンダー）が、１番人気に応えて連覇を達成した。ミシシッピリバーとデビルズアドボケイトが前で飛ばし、オンブズマンは後方からの追走。最後の直