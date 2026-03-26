敏感肌ブランド「OSAJI（オサジ）」から、2026年秋のメイクアップコレクションが登場します。8月5日（水）発売の「AUTUMN MAKEUP COLLECTION」は、自分だけの空間で過ごすリラックスした表情に美しさを見出したラインアップ。さらに8月26日（水）には、目もとと唇をリンクさせる「SOLAR CLOCK COLLECTION」も発売されます。自分らしさにそっと寄り添う、大人のニュアンスカラーに注目です♡ リラックス感を纏う秋コレ