外国人観光客にも人気の伝統工芸品、だるま。だるま工房で働くウクライナ人女性の日本の文化と故郷への思いとは。2026年、創建から1200年となる西新井大師總持寺。由緒ある寺の境内を見学しているのは、研修旅行で日本を訪れたアメリカ・アイオワ州立大学の学生たちです。境内の見学後はこの日のメインイベント、だるま作り体験。外国人観光客に人気のプログラムですが、だるまの作り方を説明しているのも外国の人。ウクライナ出身