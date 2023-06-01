高市総理大臣は、超党派の国民会議で議論が進んでいる食料品の消費税の減税について、「迅速性と十分性を確保してほしい」と述べた。17日、G7サミット＝主要7カ国首脳会議出席のため訪問中のフランスでの会見で語った。超党派の国民会議では17日、2027年4月から食料品の消費税率を1％に引き下げ、2027年秋ごろからは給付と組み合わせることで、消費税を「実質ゼロ」とする議長案が示された。自民党内からは、2月の衆議院選挙で「0