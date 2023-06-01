高市総理は訪問先のフランスで会見し、国民民主党の連立入りについて「政策実現のため必要な対応は常に考えている」と述べ、連立拡大に含みを持たせました。高市総理「やはり政治の安定なくして、力強い経済政策も、力強い外交安全保障も推進していくことはできないと考えておりますので、そのために必要な対応というのは常に考えております」高市総理は17日の会見で、国民民主党の連立入りについてこのように述べ、連立拡大に含み