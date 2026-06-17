メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の大村秀章知事は、スタンガンを県の条例で規制する「有害がん具類」に指定する意向を示しました。 今年4月、名古屋市内では中高生を狙うスタンガンを使った強盗事件が相次ぎ、事件に関与したとして少年2人が逮捕されました。 この事件を受けて、17日の愛知県議会ではスタンガンの規制を巡る質問があり、大村知事は答弁の中で、スタンガンを県の青少年保護育成条例で規制する「有