プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏とキヌサヤの卵炒め」 「モロヘイヤのぬた」 「シジミ汁」 の全3品。 短い調理時間で様々な食材をバランスよく取り入れられます。【主菜】鶏とキヌサヤの卵炒め 手早く作れる、色鮮やかな炒めもの。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：584Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） 鶏もも肉 (大)1枚