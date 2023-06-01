備えるための備蓄から、普段から使う備えへ。防災対策に「フェーズフリー」が注目されています。17日から東京ビッグサイトで開催されている「オフィス防災 EXPO」。職場で災害にあったときに備える訓練を提供するサービスでは、オフィスにある身近なものを活用した応急処置などを学べます。来場者は「総務部として防災も担当するので参加した。傷をおさえる際に、オフィスのファイルやテープを使えるのが参考になった」と話しまし