アメリカのトランプ大統領は、インドのモディ首相と首脳会談を行い、貿易協定の締結に向けた協議を行いました。トランプ大統領「彼は非常にタフな交渉相手だ」トランプ大統領は17日、G7サミットが開催されているフランスで、インドのモディ首相と会談を行いました。トランプ氏は、「モディ首相とはとても良い関係だ」と強調。アメリカとインドは貿易協定の締結に向けて取り組んでいるとしたうえで、「将来、インドを訪問することに