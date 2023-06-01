全国各地で目撃されるクマ。人里に平然と現れ、17日もクマに襲われて、けがをする人が相次ぎました。石川県小松市では17日朝、散歩中だった80代の男性がクマに襲われ、大けがをしました。近くに住む人「『おーい、助けてくれ』と騒いでいる声が聞こえて、何だろうと思ったら、クマが覆いかぶさっていた」奈良県下北山村では、60代の男性が自宅の離れにあるトイレから出たところ、外にいたクマに襲われ、負傷。村は急きょ、箱わなを