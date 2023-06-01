日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）の公式Xが18日までに更新され、同番組を騙る偽アカウントが存在するとして注意喚起した。番組の公式Xで「当番組を名乗る偽アカウントによる『なりすまし行為』を確認しております」とし、「当番組から以下のような行為を行うことはございませんのでご注意ください」と呼びかけた。具体的には「リプライやDMで、PayPay等の送金サービスを利用した金銭のやり取りを