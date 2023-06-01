屋外で倒れていたケガ人が、駆けつけた救急隊員に「殺すぞ」などと脅迫し、暴行を加える事件がありました。救急隊員が暴力などを受けるケースは年々増加傾向にあります。屋外に倒れていたケガ人は、現場に駆けつけた救急隊員に突然激高し、追いかけた上で脅迫の言葉を浴びせました。ケガ人「殺すぞ、ナイフで刺すぞ街を歩けなくさせるぞ」ケガ人はその後、救急隊員に殴る蹴るの暴行も加えたということです。東京消防庁はこうしたケ