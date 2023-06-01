【アルシャン＝田島大志】高市首相は１７日、先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）の閉幕を受けてフランス東部エビアン近郊で記者会見し、政府・与野党間で議論が行われている食料品の消費税率引き下げについて、「迅速性と十分性は確保してほしい」と語った。減税実現のスピードと、「消費税ゼロ」を掲げた自民党の衆院選公約との整合性の両方に配慮が必要だとの認識を示したものだ。この日開かれた社会保障国民会議の実務者会