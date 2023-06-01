【モデルプレス＝2026/06/18】お笑いコンビ・ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）が17日、都内で行われた「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1 決定戦」ファイナリスト発表記者会見に出席。渡辺が1人暮らしが延期になった理由を明かした。【写真】「ダブルインパクト2026」ファイナリスト8組◆渡辺銀次、1人暮らし延期芸人仲間であるカゲヤマ・益田康平の実家「益々荘」で暮らし続けている渡辺。