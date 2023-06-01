NY株式17日（NY時間11:08）（日本時間00:08） ダウ平均52108.16（+108.49+0.21%） ナスダック26285.37（-90.97-0.34%） CME日経平均先物70585（大証終比：+535+0.76%） 欧州株式17日GMT15:08 英FT100 10493.85（-0.360.00%） 独DAX 24880.65（-29.76-0.12%） 仏CAC40 8426.48（-20.79-0.25%） 米国債利回り 2年債 4.068（+0.017） 10年債 4.436（-0.004） 30年債 4.92