G7サミットを終え、記者会見する高市首相＝17日、フランス東部アルシャン（共同）【アルシャン共同】高市早苗首相は17日（日本時間同）の記者会見で、全ての日程を終えた先進7カ国首脳会議（G7サミット）の成果を誇示した。共同文書などを通じて「エネルギー安全保障に向けた明確かつ一致したメッセージを世界に発信できた。意義は大変大きい」と強調。自ら提案したレアアース（希土類）など重要鉱物の共同備蓄構想について「連