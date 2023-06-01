中国の王毅外相（左）、イランのアラグチ外相（ゲッティ＝共同）【北京共同】中国の王毅外相は17日、イランのアラグチ外相と電話会談した。米国とイランの覚書合意を歓迎すると表明し、イランと共に地域の安定に貢献したいと述べた。新華社が報じた。アラグチ氏は米国との合意について説明した。