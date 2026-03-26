HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェン] 2 - 1 [アレハンドロ ダビドビッチ フォキナ / アルトゥル ランデルクネク] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第3日がイギリス ロンドンで行われ、男子ダブルス1回戦で、ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンとアレハンドロ