都内にある一時保護所の元職員の男が、15歳の少女に性的暴行を加えたとして逮捕された事件で、男が当時11歳の女子児童にもわいせつな行為をしたとして警視庁に再逮捕されました。不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、東京・足立区の一時保護所の元職員、熱海和輝容疑者（31）です。熱海容疑者は2024年7月から2025年1月までの間、入所していた当時11歳の女子児童に、複数回にわたってキスをしたり抱きついたりするなどした疑い