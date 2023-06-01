元サッカー日本女子代表の川澄奈穂美（４０、アルビレックス新潟）がＮＨＫ「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６デイリーハイライト」に出演した姿が話題になっている。Ｗ杯で日本代表がオランダと引き分けた１５日の番組に登場。ショート髪を黒髪と金髪のツートン、金髪に合わせた薄ベージュのジャケット姿で出演した。変わらないおしゃれ番長の姿がネットでも話題となり「お、川澄奈穂美だ」「ヘアースタイル、めちゃくちゃ
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