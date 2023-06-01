2日間にわたったフランスのエビアンでのG7サミット＝主要7カ国首脳会議を終えた高市総理大臣は、日本時間の17日午後11時半から、現地で各国の記者を前に会見を行った。高市総理は、今回のサミットで「G7の同志国で連携し、エネルギーの安定供給に向けて不当な輸出制限に反対し自由で透明な貿易を確保すること」「ショックにも強い供給網を作り上げるため、IEA（国際エネルギー機関）の90日備蓄の考え方に沿ってアジアなどで石油備