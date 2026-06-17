イランは当初米国に戦争被害補償金として4000億ドルを要求したが、米国がこれを拒絶し民間出資を活用した再建・開発ファンド構想が本格化したという。名目上は民間投資ファンドだが、イランは「事実上の戦争賠償金」と主張する。結果的に米国が同盟国と事前の相談なく戦争を起こしながら戦後の莫大な費用負担は同盟国に分担させる構造という批判が出ている。◇「非核化成果出る前に経済的補償」議論米国内ではトランプ政権がイラン