2022年4月23日に北海道の知床半島沖で発生した観光船沈没事故をめぐり、業務上過失致死罪に問われていた運航会社社長の桂田精一被告に禁錮5年の実刑判決が言い渡された。 乗客24人と乗員2人全員が死亡・行方不明になった同事故。当日は強風注意報や波浪注意報が発表されており、事故を起こした「KAZU I」の船長は別の観光船運航会社の従業員から運行をやめるように忠告されていたことが明らかになっている。 関連記事： 袴田巖