G7サミットを終え、記者会見する高市首相＝17日、フランス東部アルシャン（共同）【アルシャン共同】高市早苗首相は17日（日本時間同）、フランス東部アルシャンで記者会見し、連立政権の枠組み拡大に含みを持たせた。「政治の安定なくして力強い経済政策、外交安全保障政策は推進できない。そのために必要な対応は常に考えている」と述べた。国民民主党が念頭にあるとみられる。衆院議員定数削減については、自民党と日本維新の