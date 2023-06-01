サンスター文具の「terasuno」は、紙などを挟めるクリップに、LEDライトが合体した製品だ。見た目は一般的なクリップそのものだが、上部にはLEDライト内蔵のバーが折りたたまれており、これを開いて上部のスイッチをオンにすれば、クリップに挟んだ書類を照らせるというシロモノだ。 製品本体。見た目は一般的なクリップと変わりはない 用途としては、暗い場所で書類の内容を確認したいケースが挙げ