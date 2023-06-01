最近、筆者はスマホやパソコン上でAIを動かすことに凝っております。4月のみんなのケータイでは、「Pixel 8a」に「Google AI Edge Gallery」というアプリを使って、ローカルAIを載せてみた話を書きました。 実は最近、もう一台の愛機「iPhone 15」でも、「Edge Gallery」のほかに「Locally AI」というアプリでローカルAIを試しています。 こちらでは、プリセットで使えるAIにIBM製の「Granite」や