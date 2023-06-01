ソニーセミコンダクタソリューションズは、省電力で100dBのハイダイナミックレンジ撮影を実現する、モバイル用イメージセンサー「LYTIA L910」を商品化すると発表した。量産出荷時期は今夏を予定している。 単一露光で100dBのダイナミックレンジ撮像を実現 「LYTIA L910」は、フォトダイオードから溢れた電荷を蓄積できる「LOFIC構造」を採用し、従来のイメージセンサー「LY